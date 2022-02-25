Зеленский заявил о готовности к переговорам о нейтральном статусе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится вести переговоры с Россией о нейтральном статусе своей страны и готов к ним.

«Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся говорить про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное - какие страны нам их предоставят?» - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, российский лидер заявил о принятом решении о демилитаризации и денацификации Украины.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил РФ на день задачи выполнены успешно. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. В МО РФ особо подчеркнули, что российские Вооруженные Силы не наносят удары по гражданским объектам.