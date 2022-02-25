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Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной

Виктория Ивашечкина
15:59 25.02.2022
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе Украины.
Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины», - отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу, что будет готов создать все условия для безопасности переговорщиков РФ и Украины.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, российский лидер заявил о принятом решении о демилитаризации и денацификации Украины. 

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не боится вести переговоры с Россией о нейтральном статусе своей страны и готов к ним. Накануне президент Украины объявил в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 суток. Согласно указу, на Украине будет произведен призыв военнообязанных и резервистов.

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