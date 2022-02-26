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Россия закрыла свое воздушное пространство для Чехии, Болгарии, Польши

Виктория Ивашечкина
15:33 26.02.2022
Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.
Россия закрыла свое воздушное пространство для Чехии, Болгарии, Польши
© Фото: Ricardo Esquivel, Pexels
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В Росавиации сообщили, что РФ ограничивает полеты в страну авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщает Росавиация. 

«С 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ», - говорится в сообщении.

Как уточняется, полеты из данных стран могут быть выполнены лишь по спецразрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Ранее пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи 26 февраля. После этого стало известно, что Эстония закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. 

В качестве причины страны называют военную спецоперацию России по защите Донбасса. О ней Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В свою очередь 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Причиной стала угроза безопасности из-за применения вооружения и военной техники. На следующий же день РФ ограничила использование своего воздушного пространства Великобританией, включая транзитные полеты.

Позже в Росавиации отметили, что она является ответом на недружественные шаги со стороны властей Соединенного Королевства.

По последним данным Минобороны, Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины.

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