Россия закрыла свое воздушное пространство для Чехии, Болгарии, Польши

В Росавиации сообщили, что РФ ограничивает полеты в страну авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщает Росавиация.

«С 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ», - говорится в сообщении.

Как уточняется, полеты из данных стран могут быть выполнены лишь по спецразрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Ранее пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи 26 февраля. После этого стало известно, что Эстония закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов.

В качестве причины страны называют военную спецоперацию России по защите Донбасса. О ней Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В свою очередь 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Причиной стала угроза безопасности из-за применения вооружения и военной техники. На следующий же день РФ ограничила использование своего воздушного пространства Великобританией, включая транзитные полеты.

Позже в Росавиации отметили, что она является ответом на недружественные шаги со стороны властей Соединенного Королевства.

По последним данным Минобороны, Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины.