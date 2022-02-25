РФ ограничивает использование своего воздушного пространства для Великобритании
Россия ограничила использование своего воздушного пространства Великобританией, включая транзитные полеты. Об этом сообщает Росавиация.
«Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ограничение начинает действовать с 11.00 мск 25 февраля.
Мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией, пояснили в ведомстве. В Росавиации отметили, что она является ответом на недружественные шаги со стороны властей Соединенного Королевства.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о вводе второго пакета масштабных санкций против РФ. В частности, Соединенное Королевство запрещает полеты «Аэрофлота» в страну и замораживает все активы компании-перевозчика на своей территории. В рамках новых ограничений Евросоюз также введет запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.