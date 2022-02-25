Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РФ ограничивает использование своего воздушного пространства для Великобритании

Анна Касаткина
11:38 25.02.2022
Ограничение начинает действовать с 11.00 мск 25 февраля.
РФ ограничивает использование своего воздушного пространства для Великобритании
© Фото: Khusen Rustamov, Pixabay
Читайте нас на:

Россия ограничила использование своего воздушного пространства Великобританией, включая транзитные полеты. Об этом сообщает Росавиация.

«Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ограничение начинает действовать с 11.00 мск 25 февраля.

Мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией, пояснили в ведомстве. В Росавиации отметили, что она является ответом на недружественные шаги со стороны властей Соединенного Королевства.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о вводе второго пакета масштабных санкций против РФ. В частности, Соединенное Королевство запрещает полеты «Аэрофлота» в страну и замораживает все активы компании-перевозчика на своей территории. В рамках новых ограничений Евросоюз также введет запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:38 В стране и мире
РФ ограничивает использование своего воздушного пространства для Великобритании
10:54 В стране и мире
Видео
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
10:59 Армия
Видео
МО РФ: в районе острова Змеиный добровольно сдались 82 украинских военнослужащих
10:49 В стране и мире
Видео
«Сейчас фашизм на Украине»: ФСБ показала видео отказа украинских пограничников служить Киеву
03:58 В стране и мире
Видео
«Не идите на войну»: добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.