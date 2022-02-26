Эстония решила закрыть воздушное пространство для самолетов из России

Эстония закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас.

«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», - приводит его слова портал ERR.

По словам министра, документально это решение оформят в ближайшее время. Также он призвал балтийских коллег последовать примеру Эстонии.

Ранее воздушное пространство для самолетов из России закрыли Польша, Чехия и Болгария. В Латвии также обещали ввести ограничения.

В качестве причины страны называют операцию России по защите Донбасса. О ней Владимир Путин объявил 24 февраля. По последним данным Минобороны, Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины.