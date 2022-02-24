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Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Иван Линдеманн
07:46 24.02.2022
Причина - угроза безопасности из-за применения военной техники.
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
© Фото: Pahan, Pixabay
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Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Это следует из соответствующего уведомления авиавластей страны.

Причина - угроза безопасности из-за применения вооружения и военной техники. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на документ, запрет не распространяется на воздушные суда госавиации.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории всей страны. Также из-за высоких рисков авиационной безопасности Украина закрыла свое воздушное пространство.

В министерстве обороны России заявили, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам. В ведомстве также заверили, что угрозы гражданскому населению нет.

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