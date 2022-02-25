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Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

Виктория Ивашечкина
17:07 25.02.2022
В свою очередь, Россия с 25 февраля ограничила использование своего воздушного пространства Великобританией, включая транзитные полеты.
Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России
© Фото: thatbaldguy, Pixabay
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Пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи 26 февраля.

«Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи», - написал Мюллер в Twitter

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее решение.

Днем ранее Украина закрыла свое воздушное пространство из-за высоких рисков авиационной безопасности. Отмечалось, что решение было принято в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины.

С 25 февраля Россия ограничила использование своего воздушного пространства Великобританией, включая транзитные полеты.

В Росавиации уточнили, что мера была принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. В ведомстве также отметили, что она является ответом на недружественные шаги со стороны властей Соединенного Королевства. Дело в том, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о вводе второго пакета масштабных санкций против РФ.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

В свою очередь, во время встречи с предпринимателями Путин заявил, что в РФ готовились к происходящему с точки зрения санкционной политики.

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