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«Окно для переговоров»: Вышинский предсказал развитие ситуации вокруг Украины

Анна Касаткина
14:40 26.02.2022
Украинские политики должны немедленно начать переговоры, заявил собеседник «Звезды».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости
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Любая военная операция рано или поздно приходит к переговорам и последующему миру. Об этом «Звезде» заявил исполнительной директор МИА «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, комментируя происходящее на Украине.

«В ходе любых военных операций всегда есть окно, которое ведет к переговорам. Это аксиома, любая военная операция заканчивается миром и переговорами, которые предшествуют этому миру», - сказал он.

По его словам, при этом важно различать капитуляцию, когда у одной из сторон нет шансов предлагать свои варианты, и мирные переговоры, где есть две позиции и нужно прийти к компромиссу.

«Я считаю, что украинские политики должны немедленно начать переговоры. Были какие-то просветы, были вчера какие-то сообщения о том, что Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины. - Прим.ред.) готов к переговорам. Правда, делал он это в какой-то метафоричной форме: рассказывал о том, что не боится переговоров, что он не боится обсуждать нейтральный статус. Если не боится, то пусть начнет это делать», - подчеркнул Вышинский.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев и Москва проводят консультации о месте и времени переговоров. Он опроверг сообщения о том, что Украина якобы отказалась общаться с РФ.

Накануне Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти слова ложью. А российский президент Владимир Путин заявил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Затем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, украинская сторона «ушла со связи».

Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По последним данным Минобороны РФ, число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211.

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