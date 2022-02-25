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Лавров заявил, что Зеленский лжет о готовности Украины обсуждать нейтральный статус

Иван Линдеманн
13:45 25.02.2022
Также глава МИД сообщил, что Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности. По словам Лаврова, «не надо валить с больной головы на здоровую».
Лавров заявил, что Зеленский лжет о готовности Украины обсуждать нейтральный статус
© Фото: Maksym Polishchuk, KeystonePressAgency, globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус», - сказал он журналистам после переговоров с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.

Также Лавров сообщил, что Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности. По словам главы МИД РФ, «не надо валить с больной головы на здоровую».

«Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. Президент Путин об этом говорил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Макроном. Он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо, но мы хотим искать совместными переговорами, совместными усилиями такие варианты обеспечения безопасности, которые будут гарантировать соответствующие условия, соответствующие возможности и требования для Украины, для европейских стран и, конечно, для Российской Федерации», - сказал он.

Кроме того, Лавров сообщил, что Запад встал на сторону Украины по саботажу и разрушению Минских соглашений.

В Кремле сегодня заявили, что президент России Владимир Путин получает данные о военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР в режиме онлайн. А Минобороны России сообщило, что ударами Вооруженных сил России выведено из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.

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