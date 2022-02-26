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В Киеве заявили, что РФ и Украина обсуждают место и время переговоров

Иван Линдеманн
07:39 26.02.2022
Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил: чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь.
В Киеве заявили, что РФ и Украина обсуждают место и время переговоров
© Фото: ONUR KURT, Unsplash
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Киев и Москва проводят консультации о месте и времени переговоров. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он опроверг сообщения о том, что Украина якобы отказалась общаться с Россией.

«Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса», - приводит слова Никифорова украинское агентство УНИАН.

По его словам, чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь.

Накануне Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти слова ложью. А Владимир Путин заявил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Затем, по словам пресс-секретаря президента РФ, украинская сторона «ушла со связи».

Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По последним данным Минобороны РФ, число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211.

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