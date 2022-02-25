Минобороны РФ: число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211

Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций», - сказал он.

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в российском МО обратили внимание, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры, а гражданскому населению Украины ничего не угрожает.