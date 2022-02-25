Макрон пообещал Украине 300 миллионов евро и военную технику

Франция предложит Украине военную технику и финансовую помощь в размере 300 миллионов евро. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

Он добавил, что Франция окажет помощь беженцам с Украины. Также, по словам Макрона, Париж намерен разместить своих военнослужащих в Румынии, передает Reuters.

Кроме того, президент сообщил, что вслед за санкциями Евросоюза Франция введет свои антироссийские ограничения. При этом Эммануэль Макрон подчеркнул, что нужно оставить возможность для переговоров с РФ.

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз в рамках новых санкций против РФ введет запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. Ограничительные меры против нашей страны также ввели Канада и Япония.

Недружественные шаги иностранных государств связаны с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса, о которой утром 24 февраля сообщил президент Владимир Путин. В телеобращении к россиянам глава государства напомнил, что ранее Донецкая и Луганская народные республики обратились к Москве с просьбой о помощи, и отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Путин при этом призвал военнослужащих армии Украины сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на действующее украинское руководство.