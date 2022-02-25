Евросоюз запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям

Евросоюз в рамках новых санкций против РФ введет запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. Такое заявление сделала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница при этом подчеркнула, что данный шаг является очень важным, поскольку многие используемые в России пассажирские самолеты были произведены в США и Европе, передает РИА Новости.

Ранее о санкциях против России заявили Канада и Япония.

Недружественные шаги Запада связаны с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса, о которой утром 24 февраля сообщил президент Владимир Путин. В телеобращении к российским гражданам глава государства напомнил, что ранее ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о помощи, и отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Путин при этом призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на украинское руководство.