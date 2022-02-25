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Канада объявила о новых антироссийских санкциях

Роман Захаров
04:52 25.02.2022
Ограничительные меры затронут, в том числе, лиц, которые, по мнению канадских властей, входят в «окружение» президента РФ Владимира Путина.
Канада объявила о новых антироссийских санкциях
© Фото: Pexels
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Канада ввела новые санкции против России. Об этом говорится в официальном заявлении властей страны.

Ограничения коснуться, в том числе, депутатов ГД РФ, проголосовавших за решение о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также лиц «из окружения президента России Владимира Путина».

Кроме того, Канада вводит санкции против Центробанка и других российских банков, и Минфина РФ, передает РИА Новости.

Под канадские ограничительные меры также попали Игорь Шувалов, Герман Греф, Роман, Борис, Павел и Лилия Ротенберги, Евгений Пригожин.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что регулятор и российское правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции по защите Донбасса.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о принятом им решении о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. В телеобращении к российским гражданам он напомнил, что ранее ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о помощи, и отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Глава государства при этом призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на украинское руководство.

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