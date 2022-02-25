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Япония вводит новые санкции против России

Роман Захаров
02:49 25.02.2022
В Токио рассказали, кого затронут новые антироссийские ограничения.
Япония вводит новые санкции против России
© Фото: Pixabay
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Япония вводит новые санкции против России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида, отметив, что ограничительные меры вызваны проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса.

Данные санкции предполагают запрет на выдачу виз российским гражданам, и заморозку активов частных лиц и организаций. Кроме того, будут введены ограничения в отношении экспорта в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях, сообщает РИА Новости.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о принятом им решении о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. В телеобращении к российским гражданам он напомнил, что народные республики Донбасса ранее обратились к России с просьбой о помощи, и отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Глава государства при этом призвал бойцов ВСУ сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на официальный Киев.

В связи с началом спецоперации ряд стран Запада объявил о новых антироссийских санкциях. В Центробанке РФ уже заявили, что регулятор и российское правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, которые попали под ограничения.

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