Япония вводит новые санкции против России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида, отметив, что ограничительные меры вызваны проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса.

Данные санкции предполагают запрет на выдачу виз российским гражданам, и заморозку активов частных лиц и организаций. Кроме того, будут введены ограничения в отношении экспорта в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях, сообщает РИА Новости.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о принятом им решении о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. В телеобращении к российским гражданам он напомнил, что народные республики Донбасса ранее обратились к России с просьбой о помощи, и отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Глава государства при этом призвал бойцов ВСУ сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на официальный Киев.

В связи с началом спецоперации ряд стран Запада объявил о новых антироссийских санкциях. В Центробанке РФ уже заявили, что регулятор и российское правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, которые попали под ограничения.