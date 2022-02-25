ЦБ и правительство РФ поддержат попавшие под санкции банки

Центробанк РФ и российское правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции по защите Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств», - информирует ЦБ.

В регуляторе отметили, что все российские кредитные организации заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях ограничительных мер.

«Мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации», - подчеркнули в Центробанке.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о принятом им решении о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. В телеобращении к российским гражданам он напомнил, что народные республики Донбасса ранее обратились к России с просьбой о помощи, и отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Глава государства при этом призвал бойцов ВСУ сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на официальный Киев.