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Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

10:54 25.02.2022
В Минобороны России заявили, что радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Произошло это еще накануне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС», - заявил он.

По словам Конашенкова, радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

В Минобороны подчеркнули, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих по обороне станции - это гарантия того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться обстановкой для организации ядерной провокации.

Также Конашенков сообщил об общей ситуации в регионе. Он отметил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке ВС РФ. Сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

«В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», - добавил Конашенков.

После сдачи оружия всех украинских военнослужащих отпустят домой.

Во время специальной операции по защите Донбасса ВС РФ вывели из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Также президент России заявил, что ситуация в самопровозглашенных республиках приняла критический, острый характер. Российский лидер отметил, что Украина для РФ является не только страной-соседкой, но и неотъемлемой частью ее собственной истории.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов

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