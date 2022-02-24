Шойгу распорядился командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу распорядился командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В распоряжении подчеркнуто, "с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям"», - сказал Конашенков.

Он отметил, что в результате ударов Вооруженных сил РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. По словам Конашенкова, группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до семи километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ, добавил Конашенков.

Он также подчеркнул, что удары ВС РФ не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. Кроме того из-за ошибки техники пилотирования потерпел аварию российский штурмовик Су-25, однако летчик катапультировался и уже находится в расположении воинской части.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов