Одиннадцать военнослужащих 53-й механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска

Одиннадцать военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям», - сказал он.

После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой, добавил официальный представитель Минобороны России. Кроме того, в районе острова Змеиный добровольно сдались 82 украинских военнослужащих.

По словам Конашенкова, в ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Также сбито пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов