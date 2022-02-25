Минобороны РФ: радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС находится в норме

Радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС, взятой под контроль российскими военнослужащими, находится в норме. Персонал продолжает обслуживать объекты атомной электростанции в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Россией взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС... Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку», - сказал он.

Конашенков добавил, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции гарантируют защиту от ядерной провокации со стороны националистических формирований и других террористических организаций, которые могут воспользоваться сложившейся обстановкой.

Конашенков также сообщил, что ударами ВС РФ выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов