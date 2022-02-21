В стране и мире Путин заявил, что Украина является частью истории России Анна Назайкина © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приняла критический, острый характер. Российский лидер отметил, что Украина для РФ является не только страной-соседкой, но и неотъемлемой частью ее собственной истории. «Еще раз подчеркну, что Украина для нас не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными семейными узами», - сказал российский лидер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика