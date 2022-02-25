Ударами ВС РФ выведено из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины

В оборонном ведомстве РФ заявили о выведении из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», - заявил он.

Конашенков озвучил и понесенные украинской стороной потери. По его словам, на данный момент сбито 5 боевых самолетов, вертолет и 5 беспилотников.

Кроме этого, уничтожено 18 единиц бронетехники, включая танки, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной автомобильной техники и 5 боевых катеров.

Также Игорь Конашенков сообщил об установлении с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской атомной электростанции - как энергоблоков, так и саркофага. Радиоактивный фон в районе АЭС в норме, а персонал отслеживает радиоактивную обстановку в штатном режиме.

Помимо этого, сообщается о том, что одиннадцать военнослужащих 53-й механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов