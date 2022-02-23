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В Минэкономики ФРГ объяснили, в каком случае полностью остановят «Северный поток-2»

Иван Линдеманн
10:19 23.02.2022
Министр Роберт Хабек подчеркнул, что координируется с европейскими и американскими партнерами. Также он не исключил, что Берлин мог бы отказаться от поставок газа из России.
В Минэкономики ФРГ объяснили, в каком случае полностью остановят «Северный поток-2»
© Фото: Газпром
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«Северный поток-2» может быть полностью остановлен. Этого не исключил министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек.

«Это (остановка – прим.ред) все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», - сказал он в эфире телеканала ARD.

Также министр отметил: Берлин в теории в будущем мог бы отказаться от поставок газа из России, но сейчас далек от этого.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц поручил министру экономики страны остановить сертификацию «Северного потока-2». Он объяснил: это связано с тем, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР.

Позднее решение Шольца прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что совсем скоро «европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа».

Высказалась на этот счет и Мария Захарова. По мнению официального представителя МИД РФ, Запад пытается просто остановить Россию. В Кремле с сожалением отнеслись к заявлению Шольца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что данный проект не имеет отношения к политике и является исключительно экономическим.

«Северный поток-2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В отношении трубопровода неоднократно вводили различные санкции. Активнее всего против проекта выступает Украина, которая боится потерять транзит, и США, которые намерены поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

Сегодня глава госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко выразил надежду, что транзит российского газа сохранится, если «не будет полномасштабной войны» и активных боевых действий на всей территории страны.

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