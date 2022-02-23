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На Украине оценили вероятность остановки транзита российского газа

Анна Касаткина
09:29 23.02.2022
Остановка транзита грозит РФ многомиллиардными штрафами и потерей репутации поставщика, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
На Украине оценили вероятность остановки транзита российского газа
© Фото: Сергей Старостенко, РИА Новости
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На Украине ожидают, что транзит российского газа сохранится, если «не будет полномасштабной войны» и активных боевых действий на всей территории страны. Такое мнение выразил глава госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Если не будет активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», - заявил он журналистам.

Витренко добавил, что «Газпром» подошел вплотную к минимальным объемам газа, который обязан поставлять на европейский рынок по долгосрочным контрактам, передает РИА Новости. Остановка транзита грозит многомиллиардными штрафами и потерей репутации поставщика, подчеркнул он.

Контракт по транзиту, рассчитанный на пять лет, Москва и Киев подписали в 2019 году. По договору «Газпром» транспортировал 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и будет транспортировать 40 миллиардов кубометров газа в год в период с 2021 по 2024 год включительно. В 2021-м через украинскую газотранспортную систему в Европу импортировали около 41,66 млрд кубометров российского газа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна может продолжить поставки газа в Европу через Украину и после истечения контракта в 2024 году, если это будет рентабельно и пользоваться спросом.

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