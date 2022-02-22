«Добро пожаловать в новый мир»: Медведев высказался об остановке сертификации «Северного потока - 2»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался об остановке сертификации трубопровода «Северный поток-2».

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода “Северный поток - 2”. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа!» - высказался он на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации трубопровода. Соответствующее поручение он дал главе Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ. Канцлер страны связал такое решение с тем, что Москва приняла решение признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

«Северный поток-2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии, газопровод состоит из двух ниток, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров в год. Укладка длилась в течение трех лет и завершилась 10 сентября прошлого года. Следует отметить, что трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.