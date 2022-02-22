В стране и мире Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока - 2» Иван Линдеманн Канцлер ФРГ объяснил, что приостановка сертификации трубопровода связана с тем, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР. © Фото: Газпром Читайте нас на: Сертификация «Северного потока - 2» будет остановлена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также сообщил, что уже дал соответствующее поручение министру экономики ФРГ. «Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии. Канцлер ФРГ объяснил, что приостановка сертификации трубопровода связана с тем, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Напомним, что в отношении «Северного потока - 2» неоднократно вводили различные санкции. Активнее всего против газопровода выступает Украина, которая боится потерять транзит, и США, которые намерены поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика