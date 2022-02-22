Захарова оценила приостановку сертификации «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приостановку сертификации «Северного потока-2». По мнению дипломата, «Запад пытается просто остановить Россию».

«"Северный поток-2" готов, но Европе не нужна реальность», - отметила Захарова.

Ранее стало известно о том, что Германия приостановила сертификацию газопровода. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не согласится с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам канцлера, он уже дал поручение о приостановке газопровода министру экономики ФРГ.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР. Также глава государства подписал соответствующий указ.

Кроме того, ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе заседания Госдумы заявил, что договоры о сотрудничестве РФ с Донецкой и Луганской народными республиками заключаются на десять лет с возможностью пролонгации на пятилетние периоды.