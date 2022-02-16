«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Перед премьерой нового фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» в московском кинотеатре «Октябрь» развернулась самая ослепительная часть - красная ковровая дорожка с вечерними нарядами и десятками камер. Кинокартина призвана перевернуть представление о таком непростом киножанре, как спортивно-историческая драма.

«Когда мы только начинали эту работу мы сказали, что снимаем красивое кино про красивых людей это первое, а второе, мы честно боялись начинать, потому что это Лондон 45 года. Это не современная Москва или Питер. Это Лондон 45 года. Мы прекрасно понимали, что в кино должны быть большие стадионы, улицы. Все должно быть по-настоящему. Хотя абсолютно уверен, что все будет хорошо. Потому что мы уже полтора года как ждали этой премьеры», - комментирует президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов.

Фильм Пиманова стал первой художественной экранизацией легендарного турне советских футболистов по Великобритании. Для главного события в мире российского кино подготовили самый большой премьерный зал в стране, на сцене которого выступили народный артист РФ Игорь Бутман и оркестр.

Премьерный кинопоказ открыло музыкальное шоу. Живая музыка, танцы, одежда 40-х, и никак иначе, ведь фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» воссоздан с исторической точностью.

«Я всплакнула несколько раз, очень трогательно. Добротное, хорошее кино», - высказалась народная артистка России Лариса Долина.

Кроме того, кинокартина стала первой в истории российского кинематографа, где актеры играют в футбол без дублеров. У них не было других вариантов, кроме как соответствовать героям. Отыгрывали раз за разом и блистательную атаку связки Боброва и Бескова, и железную защиту ворот Хомичем.

«Когда мы все пришли на поле и начали играть в футбол, Алексей Викторович встал и сказал, давай иди на ворота, хочу посмотреть, как ты, и он пробил мне несколько голов. За две недели я ему пообещал, что подготовлюсь и буду стоять на воротах не хуже Хомича», - рассказал исполнитель роли Алексея Хомича в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин» Роман Курцын.

При создании киноленты не было права на ошибку, ведь то легендарное турне освещали сотни журналистов.

«Я считаю, что очень правильно Леша снял фильм. О нашем футболе. В таком ракурсе», - сказала телеведущая и актриса Екатерина Стриженова. «Я знаю что здесь будет женская линия, а женская линия действительно присутствовала, некая женская линия в том турне. Но об этом никто никогда не говорил. Говорили только о том, что происходило на футбольном поле. В Англии. Мне очень интересно как это будет показано», - отметил спортивный комментатор Виктор Гусев.

Как итог - больше года съемок не просто на многих киноплощадках, но и в разных городах, тонны декораций, а также оригинальные костюмы той эпохи. «Одиннадцать молчаливых мужчин» покажут во всех российских кинотеатрах с 17 февраля.