Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
23:22 16.02.2022
Кинокартина стала первой в истории российского кинематографа, где актеры играют в футбол без дублеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Перед премьерой нового фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» в московском кинотеатре «Октябрь» развернулась самая ослепительная часть - красная ковровая дорожка с вечерними нарядами и десятками камер. Кинокартина призвана перевернуть представление о таком непростом киножанре, как спортивно-историческая драма.

«Когда мы только начинали эту работу мы сказали, что снимаем красивое кино про красивых людей это первое, а второе, мы честно боялись начинать, потому что это Лондон 45 года. Это не современная Москва или Питер. Это Лондон 45 года. Мы прекрасно понимали, что в кино должны быть большие стадионы, улицы. Все должно быть по-настоящему. Хотя абсолютно уверен, что все будет хорошо. Потому что мы уже полтора года как ждали этой премьеры», - комментирует президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов.

Фильм Пиманова стал первой художественной экранизацией легендарного турне советских футболистов по Великобритании. Для главного события в мире российского кино подготовили самый большой премьерный зал в стране, на сцене которого выступили народный артист РФ Игорь Бутман и оркестр.

Премьерный кинопоказ открыло музыкальное шоу. Живая музыка, танцы, одежда 40-х, и никак иначе, ведь фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» воссоздан с исторической точностью.

«Я всплакнула несколько раз, очень трогательно. Добротное, хорошее кино», - высказалась народная артистка России Лариса Долина.

Кроме того, кинокартина стала первой в истории российского кинематографа, где актеры играют в футбол без дублеров. У них не было других вариантов, кроме как соответствовать героям. Отыгрывали раз за разом и блистательную атаку связки Боброва и Бескова, и железную защиту ворот Хомичем.

«Когда мы все пришли на поле и начали играть в футбол, Алексей Викторович встал и сказал, давай иди на ворота, хочу посмотреть, как ты, и он пробил мне несколько голов. За две недели я ему пообещал, что подготовлюсь и буду стоять на воротах не хуже Хомича», - рассказал исполнитель роли Алексея Хомича в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин» Роман Курцын.

При создании киноленты не было права на ошибку, ведь то легендарное турне освещали сотни журналистов.

«Я считаю, что очень правильно Леша снял фильм. О нашем футболе. В таком ракурсе», - сказала телеведущая и актриса Екатерина Стриженова.

«Я знаю что здесь будет женская линия, а женская линия действительно присутствовала, некая женская линия в том турне. Но об этом никто никогда не говорил. Говорили только о том, что происходило на футбольном поле. В Англии. Мне очень интересно как это будет показано», - отметил спортивный комментатор Виктор Гусев.

Как итог - больше года съемок не просто на многих киноплощадках, но и в разных городах, тонны декораций, а также оригинальные костюмы той эпохи. «Одиннадцать молчаливых мужчин» покажут во всех российских кинотеатрах с 17 февраля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:12 В стране и мире
Видео
Адвокат раскрыл детали допроса и обыска у политолога Соловья
21:51 В стране и мире
Политолога Соловья отпустили из СК в статусе свидетеля
20:08 Армия
Силы Северного флота провели учения по «уничтожению» подлодки «противника» в Баренцевом море
18:45 В стране и мире
Видео
В Подмосковье легкомоторный самолет перевернулся при посадке
22:31 В стране и мире
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Популярное
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.