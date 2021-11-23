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Вышел тизер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

13:44 23.11.2021
Дата выхода фильма назначена на 23 февраля 2022 год.
© Видео: Central Partnership © Фото: Central Partnership
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«Одиннадцать молчаливых мужчин» - российская спортивная драма режиссера Алексея Пиманова, в которой рассказывается о мировой поездке советских футболистов в Великобританию в 1945 году. Дата выхода фильма назначена на 23 февраля 2022 года.

В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых - «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбить в себя лучшего игрока русских и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры.

Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и Советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.

Генеральный продюсер фильма - Алексей Пиманов.

Главные роли в фильме исполнили Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов, Алена Коломина, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Дмитрий Белоцерковский и другие.

Ранее режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», посвященного 75-летию товарищеского турне футбольного клуба «Динамо» в Великобритании, Алексей Пиманов, в студии программы «Фетисов» рассказал об удивительном совпадении, которое произошло во время выбора локации для съемки сцены для его фильма.

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