«Кино про красивых людей»: Пиманов о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» - кинокартина о красивых, волевых и счастливых людях, сумевших пережить величайшее в истории человечества горе. Об этом в интервью программе «Фетисов» рассказал создатель фильма Алексей Пиманов.

«Я настолько переживаю по поводу того, как нам рассказывают про советский период, про досоветский период, про Ивана Грозного, Владимира Красное Солнышко, Александра II, Александра I. Я слишком много про это знаю, чтобы согласиться с тем, что у нас говорят клишировано про тот или иной период, про того или иного деятеля и так далее», - сказал Пиманов.

Уже на этапе задумки киноленты было решено, что она будет не про концлагеря и человеческую боль, а про людей, в жизни которых были победы и светлые моменты, отметил он.

«И поэтому когда мы начинали снимать "Одиннадцать молчаливых мужчин" я всем сказал: "Самое главное, что мы должны в этом кино сделать, мы не про телогрейки, не про кирзовые сапоги снимаем". Это было тяжелое послевоенное время, понятно, но оно еще было очень светлое, с точки зрения ощущения жизни людей. Мир, победа, стадион "Динамо", футболисты, Бобер, Бесков. Я сказал: "Снимаем красивое кино про красивых людей"», - вспомнил режиссер.

И фильм получился именно таким, добавил он. Легкая и красивая история, способная вызвать и слезы и улыбки и звонкий смех. Разнообразная, как сама жизнь. Со слов Пиманова, перед съемками он изучил огромную массу архивных фото- и видеоматериалов. Многие стали откровением даже для создателя «Одиннадцати молчаливых мужчин», признался он.

«Англичане с половины матча начали болеть за наших и унесли их на руках. Читаю и думаю, наверное наши приукрасили, но когда я начал смотреть хронику и поднимать источники - это оказалось правдой. Они относились к нашей стране так, как должны были относиться люди, пережившие такую же беду, как и мы», - уверен Пиманов.

На большие экраны история спортивного подвига выйдет в ближайший четверг, 17 февраля. Фильм о послевоенном времени, спорте и красивых людях, который непременно нужно увидеть в кино.