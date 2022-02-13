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Воля к победе во имя чести Родины: как футболисты московского «Динамо» потрясли английских болельщиков во время легендарного турне в Британию в 1945 году

Евгений Ксензенко
19:17 13.02.2022
В 1945 году, сразу после войны, советские футболисты отправились в турне по Великобритании, где достойно отыграли четыре матча с местными командами: две победы и две ничьи. Это очень удивило местных любителей футбола, ожидавших полного доминирования на поле от своих игроков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
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В ближайший четверг на широкие экраны выйдет фильм, посвященный легендарному турне московского «Динамо» в 1945 году. Тогда, сразу по окончании Второй мировой войны, на волне всеобщего воодушевления английская футбольная ассоциация пригласила чемпионов СССР сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами.

Футболисты «Динамо» называли себя «спортивными послами», летящими в Британию. Ведь Королевство тогда приглашало к себе союзников - русских братьев по оружию. До начала холодной войны оставалось еще несколько месяцев, а отношения между странами-победителями во Второй мировой были еще теплыми. Советский Союз и Британия считали футбольный поединок - мостом для укрепления дружбы.

Визит начался с конфуза организаторов: футболистов никто не встретил у трапа. Британцы перепутали аэропорт и опоздали к прибытию «одиннадцати молчаливых мужчин в синих пальто и велюровых шляпах». Так прозвали в английской прессе наших игроков за молчание: они не говорили по-английски.

На самом деле, в делегации было 37 мужчин и одна переводчица - Александра Елисеева, а молчали они еще и потому, что не привыкли к интервью, что называется, с наскоком, как тогда уже делали журналисты британских таблоидов. В любом случае, молчаливые футболисты скоро заставили говорить о себе все Королевство.

Второе недоразумение произошло уже в центре Лондона. Футболистов решили поселить в гвардейских казармах возле Сейнт-Джеймс парка. Увиденное шокировало гостей: внутри паутина и плесень, а простыни и подушки просто отсутствуют. Казармы гвардейцев динамовцы назвали «дырой» и отказались жить в таких условиях. Британцам пришлось срочно искать замену.

В итоге разместили команду в отеле «Империал» на Рассел-сквэр. Тогда здание выглядело не так как сейчас, но по сравнению, с казармами была приличным местом - с турецкой баней и бельем. В первоначальном варианте же не было даже туалетов. Интересно, что рядовые британцы, узнав о таком гостеприимстве организатор турне, предложили собственные дома футболистам из Советского Союза.

Впереди было четыре матча: встречи с лондонскими командами «Челси» и «Арсеналом», валийским «Кардифом» и шотландским «Глазго Рейнджерс». Настроение на родине футбола накануне первой игры с «Динамо» царило, скорее, заносчивое: русских футболистов называли в прессе фабричными игроками, которые вряд ли окажут достойное сопротивление английской машине с футбольным пробегом длиной в 100 лет.

В музее футбольного клуба «Динамо» сохранились даже билеты исторического матча. Кстати, все заработанные деньги с продаж советской стороной были отправлены в фонд восстановления Сталинграда.

«Изначально тон газет был довольно снисходительный. Что русские приехали поучиться играть в настоящий футбол, что это любительская команда из рабочих, которые ночью тренируются, а днем работают на заводах», - рассказала директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Наши игроки не комментировали обидные статьи, а готовились к первой встрече - с «Челси». Лондонский клуб как раз накануне матча приобрел звезду английского футбола - нападающего Томми Лоутона. С таким усилением британцам казалось, что у «Динамо» просто нет шансов. На стадионе «Челси» «Стэмфорд Бридж» готовились к шоу - разгрому советской команды.

Тринадцатого ноября 1945 года на «Стэмфорд Бридж» было не протолкнуться. Болельщики пришли на стадион в 8 утра - за 6,5 часов до начала матча. Продали тогда рекордные 75 тысяч билетов, еще тысячи человек взяли стадион буквально штурмом - пробились нелегально. И полиция ничего не смогла с ними сделать. Ажиотаж был такой, будто на стадион прилетели инопланетяне.

За час до игры были просто толкотня и давка. Многие люди забрались на крышу стадиона: все места были заняты. Всего было около 100 тысяч человек. Люди перелазили через стены, трибуны были забиты, люди стояли прямо у кромки поля, практически на самом поле.

Динамовцы сразу удивили британцев: вели себя так, как будто действительно прилетели с другой футбольной планеты. Сначала выбежали на разминку перед матчем, что для английских джентльменов было в новинку, ведь никто так в Британии не делал.

«Это не шутка, но для английского футболиста тогда разминкой было пиво с сигареткой. И когда они увидели, как игроки Динамо разминаются, растягиваются, разогреваются, то они не сразу поняли, что вообще происходит», - объяснил спортивный обозреватель Алан Мур.

А затем перед началом встречи неожиданно подарили цветы соперникам. На трибунах сразу засмеялись и крикнули: «Это что, на похороны “Челси”?!».
Игра динамовцев поразила англичан. Стиль русских футболистов британцы окрестили «пассовочкой», а вратаря Хомича за прыгучесть тут же прозвали «Тигром». На «Стэмфорд Бридж» играли как минимум равные сильные команды, что и отразил итоговый счет: ничья - 3:3. После финального свистка британские болельщики выбежали на поле и на руках понесли динамовцев в раздевалку.

На следующий день британские газеты вышли уже совсем с другими комментариями. Вместо снисходительного тона был тон восторженный.

«Я никогда не видел, чтобы в футбол играли подобным образом. Следить за игроками по их позициям, указанным в программке, было все равно, что разгадывать китайский кроссворд. Они просто переходили с позиции на позицию по желанию, но замечательно в этом то, что они никогда не мешали друг другу», - писал автор статьи в Daily Record.

После «Челси» динамовцы разгромили «Кардиф» - 10:1, победили «Арсенал» - 4:3, и сыграли вничью с шотландским «Глазго Рейнджерс» - 2:2. Сотворили историю и сделали свое турне легендарным.

В свободное время футболисты ходили в театры. Например, в Кембриджском они посмотрели лучший мюзикл в то время «Ночь в Венеции». Так же гуляли в парках, кормили голубей, а самих британцев интересовало, что едят русские. В таблоидах писали, что это наверняка какая-то особая, научная диета. Ну и добавляли: явно едят икру ложками.

Для автора фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» - режиссера Алексея Пиманова - это не просто легендарная история и спортивная драма, а прежде всего фильм о поколении победителей. О людях, которые выиграли войну, и не смотря на сложности послевоенного периода, нашли силы и для других побед - на спортивных полях. По-другому просто не могли, так были воспитаны.

«Я пытался через очень красивую историю - смешную, добрую, футбольную, поклониться тому поколению, самому великому в истории нашей страны. В конце это написано: "Великому поколению посвящается"», - рассказал Алексей Пиманов.

Стоит отметить, что Пиманов в прошлом является профессиональным футболистом. Для этой картины он отбирал актеров прежде всего по спортивным данным: они должны были уметь хорошо играть в футбол. Режиссер лично сыграл с каждым из 200 претендентов на роль динамовцев на кастинге. Для Алексея Пиманова было важно, чтобы актеры не просто вжились в роль, а еще и на себе почувствовали ту эпоху. Поэтому специально для съемок сшили форму и бутсы, в которых играли динамовцы в 1945 году.

На старом стадионе ЦСКА в Лефортово 20 дней снимали только футбол. Для съемок закатали и вырастили новый газон. Пиманов хотел, чтобы все было так, как в 1945 году. От формы и причесок английских игроков в стиле «Челси», до атмосферы самого футбольного матча: с подкатами, криками и потом. Режиссер снимал ни просто сцены, а именно футбол, актеры по-настоящему бились на поле и играли по шесть часов. Поэтому и в фильме мачт выглядит по-другому: этой игре веришь.

Поколение победителей - это еще и эпоха красивых людей. Советская делегация выглядела стильно в 1945 году. Даже самим актерам понравилась воссозданная аутентичная одежда того времени.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» фильм, в котором есть место и романтике, и шпионским страстям, и юмору. Однако, главное, это фильм о людях с несгибаемой волей, которых не нужно было заставлять побеждать. Мотивация у них была другая - честь Родины. И вот ради этого они отдавали все силы. Фильм - как признание достижений того легендарного поколения.

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