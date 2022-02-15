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«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
22:31 15.02.2022
Фильм стал одной из самых масштабных киноработ за последнее время на российском кинорынке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Зрителей московского кинотеатра «Октябрь» переместили в события ноября 1945 года. Премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» состоялся в самом большом в столице кинозале. Кинокартина воссоздала историю легендарных побед советских футболистов в турне по Великобритании.

«Когда мы только начинали эту работу, мы сказали, что снимаем красивое кино про красивых людей. Честно, мы боялись начинать, потому что это Лондон, это 45-й год, это не современная Москва или Питер, а мы прекрасно понимали, что в большом кино должны быть большие стадионы, большие улицы, должно быть все по-настоящему», - сказал президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов.

Буквально весь мир говорил о триумфах наших футболистов, поэтому у съемочной группы не было права на ошибку. И это при том, что в российском кино впервые исполнители главных ролей работали без дублеров.

«В этом кино есть какая-то невероятная добрая атмосфера, которая, мне кажется, попадает в любую возрастную аудиторию, категорию людей. Просто нужно немножко открыться, отключить мобильные телефоны и просто получить удовольствие и кайфануть от того, что люди увидят, и я уверен, что они получат очень большое удовольствие», - считает исполнитель одной из ролей фильма Павел Крайнов.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» - это одна из самых масштабных киноработ за последнее время на российском кинорынке. Для создания картины потребовались умения повторить футбольные комбинации тех матчей, тонны декораций и оригинальная одежда 40-х. Работа над фильмом велась во многих городах.

«Я знаю саму историю, я даже больше скажу, я видела сам фильм. Поэтому, конечно, самое главное предвкушение для меня - это зрители. Теперь картина, которая, конечно, безусловно, зрительская, безусловно, премьера, что называется, для всей семьи. Я считаю, что это лучший фильм Алексея Пиманова», - поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее актер Дмитрий Белоцерковский, исполнивший роль советского футболиста и тренера Константина Бескова в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин» рассказал, что похож на своего героя не только внешне, но и внутренне. Актер также упомянул, что во время съемочного процесса он и его коллеги тоже старались импровизировать.

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