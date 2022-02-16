«Буду не хуже Хомича»: актер Роман Курцын рассказал об обещании, данном на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Картина воссоздала историю легендарных побед советских футболистов из «Динамо» в турне по послевоенной Великобритании.

«Когда мы только начинали эту работу, мы сказали, что снимаем красивое кино про красивых людей. Честно, мы боялись начинать, потому что это Лондон, это 45-й год, это не современная Москва или Питер, а мы прекрасно понимали, что в большом кино должны быть большие стадионы, большие улицы, должно быть все по-настоящему», - сказал президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов.

Весь мир говорил о триумфе советских футболистов. У съемочной группы не было права на ошибку - при этом в фильме исполнители главных ролей впервые в российском кино работали без дублеров.

«Но когда мы все пришли на поле и начали играть в футбол, Алексей Викторович сказал, что хочет посмотреть, как я на воротах. А я сказал, что я играю в футбол, что я невероятный вратарь. И он пробил мне несколько голов, и за две недели я ему пообещал, что я подготовлюсь и буду стоять на воротах не хуже Хомича», - поделился актер Роман Курцын, исполнитель роли легендарного вратаря Алексея Хомича.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» - это одна из самых масштабных работ за последнее время на российском кинорынке. Для создания картины потребовались умения повторить футбольные комбинации тех матчей, тонны декораций и оригинальная одежда 40-х. Работа над фильмом велась во многих городах.

Ранее актер Дмитрий Белоцерковский, исполнивший в картине роль советского футболиста и тренера Константина Бескова, рассказал, что похож на своего героя не только внешне, но и внутренне. По словам актера, во время исследования источников он заметил, что любовь к тому, чтобы «делать красиво», присуща им обоим.