МИД Италии рекомендовал гражданам страны покинуть Украину

МИД Италии рекомендовал покинуть гражданам Украину в качестве меры предосторожности. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо в Facebook.

Он уточнил, что днем в субботу, 12 февраля, председательствовал на совещании кризисного центра министерства по ситуации вокруг Украины.

«В качестве меры предосторожности мы предложили всем итальянским гражданам, находящимся на Украине, вернуться на родину коммерческим транспортом и отложить все поездки на Украину», - написал глава МИД.

Кроме того, было принято решение вернуть в Италию не ключевых сотрудников посольства страны в Киеве. При этом оно продолжит работу в штатном режиме, добавил Ди Майо.

Он напомнил, что в последние дни провел ряд встреч со своими европейскими коллегами и переговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Работа по деэскалации ситуации вокруг Украины продолжается, в частности, МИД Италии собирается поддерживать диалог с Москвой, заключил Ди Майо.

Ранее свою деятельность на Украине приостановили посольства Канады и Австралии. США приказали покинуть страну дипломатам, не занимающим критически важные должности, такая же рекомендация поступила и гражданам Соединенных Штатов. Уехать из страны своих граждан попросили и в МИД ФРГ. Словакия решила отозвать из страны семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Москва неоднократно заверяла в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. В МИД РФ происходящее назвали информационной войной, отметив, что Запад пытается дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности и оправдать свои геополитические устремления.