Словакия отзывает семьи дипломатов из Киева и Ужгорода

Словакия решила отозвать семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Юрай Томага.

«МИД республики принял решение отозвать на родину семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде», - цитирует его РИА Новости.

Гражданам Словакии также рекомендовано не въезжать на территорию Украины, вне зависимости от цели поездки, сообщается на сайте МИД.

Ранее работу посольства в Киеве приостановила Канада. Госдеп США также приказал покинуть столицу Украины не занимающим критически важные должности дипломатическим работникам.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Москва неоднократно заверяла в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. В МИД РФ происходящее назвали информационной войной, отметив, что Запад пытается дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности и оправдать свои геополитические устремления.