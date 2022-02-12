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В МИД ФРГ призвали немцев покинуть Украину

Ян Брацкий
15:13 12.02.2022
Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипломатических ведомств, а также членов их семей из Украины.
В МИД ФРГ призвали немцев покинуть Украину
© Фото: РИА Новости
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Министерство иностранных дел ФРГ обратилось к немцам, проживающим или находящимся на территории Украины, как можно скорее покинуть эту страну. Соответствующий призыв опубликован на официальном сайте ведомства.

«Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о готовности Госдепа США объявить об эвакуации американского посольства в Киеве в субботу, 12 февраля. В сообщениях также подчеркивается, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, к границе с Польшей. Это уже не первое сообщение о планируемой эвакуации. Ранее глава Белого дома Джо Байден выступил к подобным призывом к соотечественникам на Украине.

Подобная активность не осталась незамеченной в Москве. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на основании заявлений и действий Вашингтона и Лондона, можно сделать вывод о том, что США и Великобритания, вероятно, располагают данными о готовящихся на Украине силовых акциях.

В последнее время со стороны стран коллективного Запада все чаще звучат заявления о якобы «готовящемся вторжении России на Украину». В Кремле неоднократно заверяли в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. Там считают, что истерия вокруг «нападения» используется в качестве предлога для размещения инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и накачки Киева оружием.

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