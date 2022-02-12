МИД обвинил Запад в информационной атаке против России

Западные СМИ, обслуживающие политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируют недостоверную информацию о России, участвуя в полномасштабной информационной войне. С таким заявлением выступил МИД РФ.

«Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий», - говорится в сообщении ведомства.

В Москве считают, что цель этого - дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности и оправдать западные геополитические устремления.

«Отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам», - отметили в МИД.

Заявления западных стран о якобы нападении России на Украину звучат все чаще. На этом фоне Вашингтон, Лондон и Брюссель грозят Москве санкциями. В Кремле неоднократно заверяли в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. Там считают, что истерия вокруг «нападения» используется в качестве предлога для размещения инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и накачки Киева оружием.

Накануне США объявили о сокращении своего дипломатического присутствия на Украине и призвали соотечественников срочно покинуть эту страну. Сами Штаты отправили на Украину уже 15 самолетов с военной помощью.