Австралия остановила работу посольства на Украине

Австралийские власти заявили об остановке работе своего посольства в Киеве. Они также распорядились организовать отъезд его сотрудников из Украины.

Как следует из пресс-релиза МИД Австралии, операции посольства будет производиться во временном офисе во Львове. Кроме того, ведомство порекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Украину.

«На фоне ухудшающейся ситуации в области безопасности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной правительство Австралии распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и приостановило его работу», - цитирует РИА Новости пресс-релиз МИД Австралии.

Ранее Канада временно остановила работу своего посольства в Киеве. Причиной такого решения, как заявили в ведомстве, стало ухудшение ситуации с безопасностью на Украине. Канада также перенесла временное представительство на запад Украины.