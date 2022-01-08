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Погромы и обезглавленные полицейские: как мародеры в Казахстане действуют в манере радикалов-исламистов

Елизавета Потейчук
15:58 08.01.2022
По последним данным МВД, количество пострадавших в ходе протестов в Казахстане возросло до 748.
Погромы и обезглавленные полицейские: как мародеры в Казахстане действуют в манере радикалов-исламистов
© Фото: Василий Крестьянинов, РИА Новости
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Согласно официальным данным, число погибших сотрудников правоохранительных органов в результате массовых антиправительственных акций в Казахстане выросло до 18. Кроме того, 748 полицейских получили ранения в столкновении получили ранения.

«Погибло 18 сотрудников силовых структур. Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих нацгвардии», - передает портал Tegrinews.kz со ссылкой на МВД страны.

Вооруженные бандиты ранее обезглавили нескольких полицейских, и их действия на данный момент сравнимы с действиями радикальных исламистов. В беседе со «Звездой» военный эксперт обосновал возможное наличия данного движения в Казахстане тем, что казахстанские власти долгое время следовали принципам «многовекторной политики», опирающейся в том числе и на националистические элементы. Кроме того, заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ РАН Андрей Грозин выразил мнение, что КНБ Казахстана намеренно проигнорировали подготовку к протестам в стране, поэтому есть вероятность заговора силовиков.

Также по мнению посла России в США Анатолия Антонова, радикализм в Центральной Азии вызван вмешательством Запада на Ближнем Востоке, чему он выразил обеспокоенность. В своем недавнем обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что как минимум шесть волн нападения террористов было совершено на Алма-Ату. Кроме того, глава государства подчеркнул, что боевиками командуют из единого центра, они «очень хорошо обучены и организованы».

Помимо этого, вчера, 7 января, трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части Министерства обороны Казахстана в Актюбинской области. Информации о пострадавших нет. Неизвестные скрылись после того, как в их сторону были совершены предупредительные выстрелы.

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