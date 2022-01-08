Антонов: радикализм в Центральной Азии вызван вмешательством Запада на Ближнем Востоке

Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов, говоря о радикализме в регионе Центральной Азии, заявил, что он вызван вмешательством Запада на Ближнем Востоке.

Российский дипломат выразил обеспокоенность дальнейшим распространением радикализма в центральноазиатских странах.

«Есть серьезные опасения по поводу дальнейшего распространения радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. Это происходит из-за дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, вызванной, в свою очередь, военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии», - заявил он в интервью американскому журналу NewsWeek.

Слова посла Российской Федерации в США были опубликованы в официальном аккаунте посольства России в Facebook.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что в настоящее время «наблюдаются радикальные исламисты, все ярче проявляющие себя в событиях в Казахстане». Он отметил, что некоторые люди и ячейки, которые участвовали в радикальных исламистских организациях на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке и Афганистане, появились на территории Казахстана.