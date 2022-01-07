Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено минимум 6 волн атак террористов

Некоторые боевики, орудующие на массовых антиправительственных акциях в Казахстане, говорили не на казахском языке, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также, по его словам, как минимум шесть волн нападения террористов было совершено на Алма-Ату. Кроме того, Токаев подчеркнул, что боевиками командуют из единого центра, они «очень хорошо обучены и организованы».

«Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», - написал казахстанский лидер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит кандидатуру нового премьер-министра страны. Кроме того, глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, с лидером Казахстана. По словам Дмитрия Пескова, стороны обсудили шаги для борьбы с международным терроризмом.