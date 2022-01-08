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Эксперт допустил возможность заговора силовиков в Казахстане

Алексей Курильченко
10:41 08.01.2022
Андрей Грозин считает, что КНБ Казахстана намеренно проигнорировали подготовку к протестам в стране.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ РАН Андрей Грозин в беседе со «Звездой» выразил мнение, что вспыхнувшие в Казахстане протесты и погромы являются следствием заговора силовиков. По словам эксперта, КНБ по неизвестной причине, проигнорировала подготовку к протестам. Именно поэтому, считает Грозин, был задержан экс-глава комитета Карим Масимов.

«До Масимова сняли его первого заместителя Самата Абиша - это родной племянник первого президента Нурсултана Назарбаева. До назначения Токаева многие назвали Абиша очевидным преемником от "семьи". Видно, что КНБ Казахстана поступил мягко говоря странно, допустив такого рода приготовления (к протестам - прим.ред). То, что чистка среди казахстанских силовиков началась не с армии или полиции, а с КНБ, говорит о том, что мы, видимо, имеем дело с заговором», - предположил эксперт.

Ранее Масимов был задержан в Казахстане по подозрению в государственной измене. Он и еще несколько человек были доставлены в изолятор.

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