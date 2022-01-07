Неизвестные попытались проникнуть в военную часть в Казахстане

Трое человек попытались проникнуть на территорию воинской части Министерства обороны Казахстана в Актюбинской области. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что неизвестные скрылись после того, как в их сторону произвели несколько предупредительных выстрелов. О пострадавших не сообщается.

Ранее вооруженные протестующие предприняли попытку штурма СИЗО в казахстанском Талдыкоргане. Атаку митингующих при этом удалось отбить силами правопорядка. По сообщениям местного МВД, число напавших на СИЗО составляло 20 человек, и все они были одеты в камуфляж. Один из них ликвидирован, один ранен.