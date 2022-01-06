«Быстро возглавили банды»: эксперт назвал цели радикальных исламистов в Казахстане

Военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский прокомментировал «Звезде» тему радикального исламизма на территории Казахстана. По его словам, его возможное наличие вполне объяснимо довольно очевидными причинами.

«Мы видим, что радикальные исламисты все ярче проявляют себя в событиях в Казахстане. Это немудрено, потому что некоторые люди и ячейки, которые участвовали в радикальных исламистских организациях на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке и Афганистане, появились на территории Казахстана. Причем, к таким исламистам власти Казахстана относились, скажем так, лояльно. Поэтому не трудно заметить, что такие люди, опираясь на мирный протест граждан, быстро возглавили банды, которые нацелились на захват оружия и вооруженное противостояние с властями», - заявил Мураховский.

Эксперт с сожалением заметил, что казахстанские власти долгое время следовали принципам «многовекторной политики», опирающейся в том числе и на националистические элементы. По мнению Мураховского, на этом обжегся не только Казахстан, но и другие постсоветские республики.

Ранее в ОДКБ назвали задачи Коллективных миротворческих сил в Казахстане. Ими являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизация обстановки в стране.