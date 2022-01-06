Президент Киргизии обсудил с лидерами Казахстана, Армении и России массовые беспорядки в Казахстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность сложившейся в Казахстане ситуацией. Минувшей ночью он переговорил по телефону с лидерами России, Армении и Казахстана и обсудил текущую обстановку в стране.

«Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы киргизского президента.

Главы государств обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались практически сразу после Нового года. На улицы вышли жители нефтедобывающих районов, недовольные ценами на сжиженный газ, но постепенно митинги распространились по стране, а митингующие начали озвучивать недовольства и другими социальными вопросами. В результате между местными жителями и силовиками случились столкновения, в ходе которых последние применяли газ и светошумовые гранаты. 5 января в стране ввели чрезвычайное положение, в тот же день правительство было отправлено в отставку.