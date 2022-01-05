Журналистка рассказала о новых требованиях протестующих в Казахстане

Журналистка Аделаида Ауеспекова рассказала «Звезде» о требованиях протестующих в казахстанском городе Актау Мангистауской области. По ее словам, после того, как руководство страны удовлетворило требования о снижении цен на сжиженный газ, протестующие выдвинули новые требования.

«Все начиналось с требований снижения цен на газ, но сейчас протестующие поднимают более политические вопросы. Речь идет о том, что ранее они требовали отставки премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Как мы знаем, он уже сделал это. Теперь протестующие требуют предоставить документальное подтверждение того, что прежний кабинет министров более не занимает свои места. Также требуют отставки акима области Нурлана Ногаева и чтобы к ним прилетел президент Токаев. Они требуют увидеть президента в Актау и не разойдутся, пока их требование не будет выполнено», - рассказала Ауеспекова.

Протестующие поднимают и социальные вопросы: повышение зарплат, снижение цен на продовольственные товары. Звучат единичные требования освобождении от оплаты кредитов, отметила журналистка.

После вспыхнувших в Казахстане народных волнений президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ и заявил об отставке правительства. В Мангистауской области до 19 января был введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час.