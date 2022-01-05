Токаев принял отставку правительства Казахстана

Ранее казахстанский президент призвал молодое население «не портить свои жизненные пути и не отравлять жизнь близким» . Он призвал граждан к диалогу, сказав, что «власть не падет».

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