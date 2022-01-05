Токаев принял отставку правительства Казахстана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства страны. Временно исполняющим обязанности Премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.
Также сообщается, что до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан, исполнять обязанности возложено на членов Правительства, подавших в отставку.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку Правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства», - сообщается на официальном сайте президента Республики Казахстан.
Изданный указ вступает в законную силу с 5 января 2022 года.
Ранее казахстанский президент призвал молодое население «не портить свои жизненные пути и не отравлять жизнь близким». Он призвал граждан к диалогу, сказав, что «власть не падет».