На всей территории Казахстана введет режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов. Напомним, что участники протестов успели захватить аэропорт Алма-Аты в Казахстане, а также сжечь здание Департамента полиции города.

«Режим ЧП введен на всей территории Казахстана», - передает Sputnik Казахстан.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул важность невмешательства извне в ситуацию в Казахстане. Он также отметил, что республика не запрашивала помощи у российской стороны. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня намерен действовать жестко, поэтому останется в столице, несмотря ни на что. Кроме того, Токаев сообщил, что с сегодняшнего дня будет занимать пост председателя Совета Безопасности страны.