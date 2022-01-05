В Казахстане задержан директор ГПЗ из-за завышенных цен на газ

В Мангистауской области Казахстана был задержан директор газоперерабатывающего завода, который обвиняется в безосновательном завышении цен на топливо. Также был задержан глава центра электронных торгов по сжиженному газу

Как сообщает телеканал «Казахстан», предприятие, которым руководил задержанных, обеспечивало газом всю Мангистаускую область и ближайшие регионы.

Ранее в Алматы и Мангистауской области вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо сроком на 180 дней.