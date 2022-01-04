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Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы

Елизавета Потейчук
22:31 04.01.2022
На данный момент полицейским удалось оттеснить митингующих с алматинской площади, людей стало меньше.
© Видео: Воронкова Марина, Facebook, bbismildin, Instagram © Фото: Воронкова Марина Facebook
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В связи с происходящими протестами на площади города Алматы в Казахстане собрались порядка тысячи человек, пишут СМИ. По данным прессы, полицейские начали применять светошумовые гранаты, а митингующие громят машины правоохранителей. По словам очевидцев, полиция также использует слезоточивый газ для противодействия протестующим.

Информацию передает корреспондент Sputnik Казахстан. На данный момент здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа. Участники протестов оттеснены с площади алматинской полицией, пишет СМИ. Люди понемногу начали расходиться.

Кроме того, СМИ сообщили о перебоях со связью и сбоях в работе мессенджеров в Казахстане. Связь и Интернет начали пропадать около 22:00 по алматинскому времени.

Ранее политолог в беседе со «Звездой» назвал причины митингов в стране. По его словам, повышение цен на газомоторное топливо в два раза является лишь предлогом для организации протестов. Максим Казначеев также добавил, что такие протестные настроения регулируются в основном региональными элитами, цель которых - перераспределить экономические и политические сферы влияния в свою пользу. 
 

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